Цены на топливо в феврале: прогноз от экспертов рынка

С начала года цены на бензин, дизтопливо и сжиженный автомобильный газ медленно, но верно растут, сообщает Autoconsulting.

Как будет развиваться ценовая ситуация в феврале, рассказали ведущие эксперты.

Для роста цен, который произошел с начала года есть, как минимум, три причины. Это - напряженность в отношениях с Россией и опасения прекращения поставок нефти оттуда. Рост мировых котировок на нефть и рост курса валют. В результате, с начала 2022 года, цена на топливо (бензин, дизель) в Украине выросла на 2,5-3 грн за литр.

Как сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, на данный момент на мировом рынке сохраняется прогноз котировок на нефть в $92 за баррель. Насколько это повлияет на цены на наших АЗС пока точно сказать сложно. Буквально через пару дней должен выйти очередной бюллетень Минэкономики с рекомендованными ценами. Но господин Куюн предполагает, что в феврале бензин может еще подорожать на 1,5 грн за литр, а дизтопливо - до 80 коп за литр. В результате, по сравнению с ценами начала года, литр топлива на наших АЗС может стать дороже примерно на 4 грн. Или - на 15%. Что, по словам Сергея Куюна, находится в соответствии с динамикой цен на топливо в мире.

Директор специальных проектов в НТЦ “Психея”, профессор Геннадий Рябцев, добавил еще два фактора, влияющих на цену топлива. Это - рост цены на границе на 14-15%. А также - ослабление национальной валюты к евро примерно на 1,5 грн. Математика тут простая, сообщил господин Рябцев. Каждый 1%, добавленный к цене топлива на границе, через 2 недели дает рост цены на АЗС, примерно на 10 коп. А каждые 10 коп в курсе гривны - это через 2 недели плюс 8 коп к цене литра топлива на АЗС.

Таким образом, считает Геннадий Рябцев, топливо должно было подорожать в среднем на 2,5 грн/л. Но реально оно подорожало на 3 грн. Почему? Потому, что 24 января были опубликованы рекомендуемые цены Минэкономики, которые позволили поднять цену еще выше, уже после того, как она и так объективно поднялась у всех трейдеров. Таким образом, реальный рост стоимости литра топлива на АЗС Украины оказался больше, чем это было обусловлено экономически.

По мнению господина Рябцева, рост стоимости топлива пока будет продолжаться и дальше. Напряженная политическая обстановка в мире дает возможности для грандиозных спекуляций и махинаций на валютных и фондовых рынках. Но никак не способствует снижению стоимости топлива.

Что касается сжиженного автомобильного газа, то его цена растет только из-за падения курса гривны. По мнению господина Рябцева, особого спроса сейчас на газ нет. Поэтому, для его дальнейшего подорожания в ближайшее время нет причин.

Как сообщил аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн, цены на топливо очень подвержены паническим настроениям. В Украине еще в середине января был сформирован достаточный запас газа. И операторы готовы были начать снижение цен на него. Но помешали панические настроения из-за нестабильной политической обстановки в мире и на Востоке Украины.

Поэтому, сегодня, максимум, на что мы можем рассчитывать, считает господин Куюн, это - если не на снижение, то хотя бы на то, что автомобильный сжиженный газ не будет дорожать. Ведь в каждой гривне, на которую дорожает доллар, примерно 60 коп приходится на рост стоимости литра газа. От повышения цены на газ нас пока спасает, инерционность больших компаний. А вот для снижения цены газа никаких объективных причин Артем Куюн не видит вообще. И не только в феврале, но и в течение всего 2022 года. По его мнению, весь нынешний год может стать рекордным по ценам на топливо.

К сожалению, прогноз на февраль - неутешительный для автомобилистов. Напряженная международная ситуация держит в напряжении и цены.