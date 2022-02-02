Кузьминых просит временно исключить его из "Слуги народа"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых просит временно исключить его из состава фракции с возможностью возвращения, если будет доказана его невиновность.﻿ Об этом заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, сообщает УНИАН.

"Народный депутат Сергей Кузьминых направил председателю партии "Слуга народа" Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо относительно событий с его участием, которые имели место 28 января 2022 года. В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке" , - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что заявление Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции.

"О результатах будет сообщено официально" , - заверила Палийчук.

"Что касается партийной принадлежности Сергея Кузьминых, то хотим напомнить, что он беспартийный и не вступал в партию "Слуга народа" , - отметила она.

Скандал с Кузьминых: что известно

28 января правоохранители задержали депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых при получении взятки в 558 тыс. грн.

По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что хочет видеть беспристрастное расследование дела Кузьминых правоохранительными органами и рассмотрение ее в суде. Стефанчук отметил невозможность влияния на правоохранительные органы и в суд.

31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в использовании своих служебных полномочий и влияния народному депутату Сергею Кузьминых.