Ученые из США заявили о неэффективности локдаунов

Локдауны, которые вводились в США и Европе для борьбы с заболеваемостью COVID-19, помогли снизить смертность от него всего на 0,9%, говорится в исследовании, сообщает Ведомости.

Исследование проведено профессором экономики Университета Джонса Хопкинса Стивом Ханке, профессором экономики Университета Лунда Ларсом Йонунгом и специальным советником Копенгагенского центра политических исследований Йонасом Херби.

«В метаанализе делается вывод, что запреты практически не повлияли на общественное здравоохранение, но привели к огромным экономическим и социальным издержкам там, где были приняты. Как следствие, политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента политики в области пандемии» , — говорится в документе, опубликованном на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Введение самоизоляции помогло сократить число смертей от COVID-19 на 2,9%. При этом ученые отметили, что, когда зараженный коронавирусом человек находится дома со своей семьей, он может обеспечить родным более высокую вирусную нагрузку и фактически спровоцировать у них тяжелое течение болезни.

Вдобавок из-за ограничений люди не смогли посещать «безопасные» места на открытом воздухе — например, пляжи и парки, а также ходить на собрания на открытом воздухе. Это заставляло граждан встречаться в менее безопасных закрытых помещениях, что, наоборот, могло спровоцировать рост заболеваемости, говорится в исследовании.

Кроме того, ограничительные меры привели к «непреднамеренным последствиям» — повышению безработицы, сокращению школьного образования, увеличению случаев домашнего насилия и росту случаев передозировки наркотиками, указали ученые.

Единственное, что действительно помогло снизить смертность — на 10,6% — это закрытие «второстепенных предприятий».

Вероятно, подобному результату поспособствовало прекращение работы баров, предположили ученые.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус обнаружили у 381,7 млн жителей планеты, из них почти 75,4 млн — из США. Скончались от COVID-19 5,9 млн человек, в том числе 890 770 американцев.