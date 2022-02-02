Lexus полностью показал дизайн своего первого электромобиля

Компания Lexus опубликовала новые фотографии электрического кроссовера RZ. Новинка представляет собой премиальный аналог моделей Toyota bZ4X и Subaru Solterra, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Опубликованные изображения показывают, что Lexus будет намного привлекательнее, чем Toyota bZ4X. Начиная с передней части с глухой решеткой радиатора, по бокам которой расположены тонкие фары с характерными дневными ходовыми огнями в виде галочки. Отметим также вертикальные воздухозаборники, черные расширители колесных арок и боковые юбки того же цвета.

Примечательны также ветровое стекло с большим наклоном, "купейная" покатая линия крыши и затемненная задняя стойка, помогающая визуально расширить площадь остекления. Сзади под встроенным спойлером расположена светодиодная полоса во всю ширину кузова.

Технические характеристики пока держатся в секрете, но ранее компания подтвердила, что Lexus RZ 450e является первым "настоящим" электромобилем бренда, ведь маленький паркетник UX 300e был создан на базе бензиновой модели.

Предполагается, что технику премиальный кроссовер позаимствует у топ-исполнения Toyota bZ4X – двухмоторную силовую установку мощностью 218 л.с., систему полного привода и батарею емкостью 72,8 КВт*ч.

Президент Lexus International Кодзи Сато заявил, что рыночный дебют электрического кроссовера состоится весной этого года. А заодно поделился результатами работы компании за прошлый год.