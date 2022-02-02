YouTube обновил мобильное приложение
YouTube решил обновить свое мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Приложение получило новый интерфейс, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Что же изменилось:
- плеер получил пользовательский интерфейс, который содержит новые элементы в полноэкранном режиме;
- при просмотре видео, слева доступны кнопки "Нравится" и "Не нравится";
- появилась возможность быстро перейти к комментариям;
- среди дополнительных кнопок - "Сохранить в плейлист", а также "Поделиться";
- справа есть вкладка "Дополнительные видео", которая предлагает рекомендуемый контент.
Фото: YouTube обновил мобильное приложение (скриншот)
Музыкальные видео также получили некоторое обновление. Теперь во время прослушивания песни появилась возможность сразу перейти к настройке плеера.
Фото: YouTube обновил мобильное приложение (скриншот)