YouTube обновил мобильное приложение

YouTube решил обновить свое мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Приложение получило новый интерфейс, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Что же изменилось:

  • плеер получил пользовательский интерфейс, который содержит новые элементы в полноэкранном режиме;
  • при просмотре видео, слева доступны кнопки "Нравится" и "Не нравится";
  • появилась возможность быстро перейти к комментариям;
  • среди дополнительных кнопок - "Сохранить в плейлист", а также "Поделиться";
  • справа есть вкладка "Дополнительные видео", которая предлагает рекомендуемый контент.
YouTube обновил мобильное приложение: как оно выглядит

Фото: YouTube обновил мобильное приложение (скриншот)

Музыкальные видео также получили некоторое обновление. Теперь во время прослушивания песни появилась возможность сразу перейти к настройке плеера.

YouTube обновил мобильное приложение: как оно выглядит

Фото: YouTube обновил мобильное приложение (скриншот)

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