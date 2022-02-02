Топ-10 самых дорогих трансферов зимы

В топовых европейских чемпионах закрылось зимнее трансферное окно. По оценке Transfermarkt клубы потратили более 700 миллионов евро. За игроков, вошедших в топ-10, их новые клубы заплатили 363,2 миллиона, пишет Андрей Вырва, РБК-Украина.

1. Душан Влахович (Фиорентина > Ювентус, 81,6 млн. евро)

22-летний сербский форвард, контракт которого действовал с "Фиорентиной" до лета 2023, отказывался подписывать новый. Поэтому фиалки были вынуждены продать своего лучшего бомбардира. Главными претендентами назывались английские клубы, однако в последний момент появился "Ювентус", который и заплатил 81,6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Душан провел 24 матча, в которых отличился 20 голами и четырьмя ассистами.

2. Ферран Торрес (Манчестер Сити > Барселона, 55 млн евро)

Испанский 21-летний игрок, способный закрыть любую позицию в атаке, решил вернуться в родной чемпионат. Тренер "Барселоны" Хави пообещал Торресу ключевую роль в клубе, поэтому игрок согласился покинуть "Манчестер Сити". Английский клуб получил за своего игрока 55 миллионов, хотя полтора года назад купил его за 35,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ферран провел за Манчестер семь матчей, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей. За "Барселону" Торрес сыграл три матча и уже смог забить и ассистировать партнерам.

3. Луис Диас (Порто > Ливерпуль, 45 млн евро)

"Порто" не имело намерений продавать 25-летнего колумбийца, однако из-за проблем с финансовым фейр-плеем пришлось отпустить Диаса. Ранее португальский клуб просил за своего левого вингера около 90 миллионов, но сейчас был вынужден отпустить за 45. Диас будет конкурировать в "Ливерпуле" с Садио Мане, у которого истекает контракт в 2023 году. А дальше возможно колумбиец заменит Мане в основном составе.

В нынешнем сезоне Луис сыграл 28 матчей, в которых забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

4. Бруно Гимараеш (Лион > Ньюкасл, 42,1 млн евро)

24-летний опорный полузащитник из Бразилии был лидером полузащиты "Лиона", однако решил попробовать свои силы в лучшем европейском чемпионате. После покупки "Ньюкаслу" шейхами из Саудовской Аравии, клуб может позволить себе потратить 42,1 миллиона евро на игрока.

В нынешнем сезоне Бруно сыграл 25 матчей, в которых отдал 6 голевых передач.

5. Крис Вуд (Бернли > Ньюкасл, 30 млн евро)

30-летний форвард из Новой Зеландии стал самым удивительным трансфером в нашем списке. Нерезультативный форвард "Бернли" по данным Transfermarkt стоит всего шесть миллионов, но "Ньюкасл" заплатил за него в пять раз больше. Существует версия, что таким образом "сороки" просто захотели ослабить конкурента в борьбе за выживание в АПЛ.

В нынешнем сезоне Крис сыграл за "Бернли" 21 матч и забил всего три гола. В новом для себя клубе Вуд уже провел два матча, но результативными действиями не отличался.

6. Дюка Динь (Эвертон > Астон Вилла, 30 млн евро)

28-летний игрок сборной Франции был лидером и вице-капитаном "Эвертона", но поругался с уже бывшим тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Испанского тренера не устраивало, что Динь, будучи левым защитником, много времени проводит в атаке. По слухам, Динем интересовались клубы из Италии, однако они хотели взять игрока в аренду. Бирмингемская "Астон Вилла" согласилась выплатить 30 миллионов и подписала француза.

В нынешнем сезоне Люка сыграл 15 матчей за "Эвертон" и забил один гол. За "Астон Виллу" Динь уже провел два матча и отдал одну голевую передачу, по иронии это произошло в матче с "Эвертоном".

7. Виталий Миколенко (Динамо Киев > Эвертон, 23,5 млн. евро)

Украинский футболист в свои 22 года уже три года являлся основным левым защитником "Динамо" и сборной Украины. Давно ходили слухи о трансфере Николенко в топ-чемпионат, но переход состоялся только сейчас. "Эвертону" после продажи Диня понадобился левый защитник и за 23,5 миллиона был подписан украинец.

За "Динамо" в нынешнем сезоне Виталий сыграл 21 матч и отдал три голевых передачи. За английский клуб он уже провел два матча.

8. Юри Альберто (Интернасьональ > Зенит, 20 млн евро)

Бразильский форвард рано начал играть в основном составе своего клуба, из-за чего им стали интересоваться европейские клубы. Но только "Зенит" согласился заплатить 20 миллионов за 20-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Альберто провел 55 матчей, в которых отличился 19 голами и четырьмя ассистами, в нынешнем сезоне сыграл один матч, в котором также забил гол.

9. Родриго Бентанкур (Ювентус > Тоттенхэм, 19 млн евро)

Уругвайский центральный полузащитник перешел в "Тоттенхэм" из-за желания спортивного директора "шпор" Фабио Паратичи. Который когда-то привез Бентанкура в "Ювентус" из аргентинской "Боки Хуниорс". По мнению Антонио Конте, 24-летний уругваец станет лидером центра поля лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Рикардо сыграл 26 матчей и отдал три голевых передачи.

10. Хулиан Альварес (Ривер Плейт > Манчестер Сити, 17 млн евро)

22-летний универсальный форвард был желанным игроком для многих топ-клубов. Но "Манчестер Сити" выиграло борьбу за талантливого аргентинца, отдав 17 миллионов. Альварес переедет в Англию летом.

В минувшем сезоне Хулиан сыграл 46 матчей. В них забил 24 гола и отдал 15 голевых передач.