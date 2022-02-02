НАТО и США не комментируют "слив" ответа России

В Госдепартаменте США и в НАТО не стали комментировать информацию испанской газеты El Pais, опубликовавшей в среду, 2 февраля, письменный ответ на требования России по гарантиям безопасности, сообщает Корреспондент.

"У нас есть четкая политика, мы не комментируем утечки в СМИ", - сказали, в свою очередь, ТАСС в НАТО.

Информацию также отказались комментировать в посольстве США в РФ.

В то же время, сообщается, что автор статьи El Pais находится в Украине. Источники опубликованного документа он не стал называть.