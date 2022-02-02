МИД согласовывает кандидатуру посла США в Украине
Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустило соответствующую процедуру согласования её кандидатуры, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам министра, его ведомство уже запустило соответствующую процедуру.
"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустило соответствующую процедуру согласования её кандидатуры", - сказал Кулеба.