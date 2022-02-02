Еврокомиссия предлагает считать газ и ядерную энергетику "зелеными"

Еврокомиссия предложила в течение переходного периода считать природный газ и ядерную энергетику "зелеными", если эти энергетические проекты отвечают определенным условиям, сообщает Экономическая правда.

В коммюнике Еврокомиссия отмечает, что по определенным критериям предлагает признавать некоторые проекты по природному газу и АЭС проектами, способствующими переходу к возобновляемым источникам энергии.

Необходимые критерии – чтобы данные проекты способствовали переходу к "климатической нейтральности"; для ядерных проектов дополнительно – соответствие стандартам безопасности для окружающей среды, а для газовых – что они должны способствовать переходу от отопления углем к использованию возобновляемых источников энергии.

Инвестиции в электростанции, использующие природный газ, до 2030 года предлагают считать "зелеными", если выбросы от их работы составляют менее 270 г диоксида углерода на киловатт-час.

Атомные электростанции должны соответствовать современным стандартам и иметь утвержденный план обращения с отходами до 2050 года.

По информации агентства, страны ЕС имеют очень разные позиции относительно такого подхода – в зависимости от того, как устроена их собственная энергосистема.

Так, Франция, в которой атомная энергетика играет очень важную роль, продвигала признание этого вида энергии, поддержали подход также Польша и Венгрия. Германия выступала против АЭС, но продвигала более гибкие критерии для газового сектора.

Дания, Австрия, Люксембург и Испания выступали против признания "зелеными" как природного газа, так и атомной энергетики, Австрия и Люксембург даже угрожали исками, если от этого подхода не отступят.

Новая классификация вступит в силу, если Европарламент или Совет ЕС не заблокируют его в течение следующих полугода. Для этого необходимо большинство 20 из 27 стран-членов, а в Европарламенте – по меньшей мере 353 голоса.