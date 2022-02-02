Дубилета заподозрили в хищении интеллектуальной собственности

Дубилета заподозрили в хищении интеллектуальной собственности
Фото: Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет и его компании ООО "Финтех Ферма" (Украина), Fintech Farm (Лондон) получили официальное уведомление от британских адвокатов ООО "Fintech Band" (владельца "Монобанка") о подозрении в хищении интеллектуальной собственности, сообщает Деловая столица.

В уведомлении от Дмитрия Дубилета потребовали пояснений по сложившейся ситуации, в противном случае будет отправлено официальное заявление в международные органы по борьбе с мошенничеством, что грозит серъезными последствиями, вплоть до лишения свободы со ссылкой на Украинские новости.

В документе приводятся доказательства адвокатов касательно хищения интеллектуальной собственности "Монобанка", а именно:

  • платформа онлайн-банкинга Leobank предлагает те же функции, что и платформа онлайн-банкинга "Монобанк";
  • Leobank использует те же цветовые решения и имеет аналогичный пользовательский интерфейс;
  • Leobank использовал на своей рекламе изображение банковской карты с номером карты "Монобанк".
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Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что экс-совладелец "Монобанка" Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане свой продукт Leobank. После этой новости появилась информация о конфликте "Монобанка" с бывшим партнером Дмитрием Дубилетом. Проект Дмитрия Дубилета зрительно оказался копией "Монобанка", а может быть, скопирован и технически.

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