"Привет, народ, я в Киеве": Джонсон записал ролик в Украине

Премьер Британии Борис Джонсон записал короткий ролик из Киева, где 1 февраля состоялась встреча главы британского правительства с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает УНИАН.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



???????????????? pic.twitter.com/fnWli2qg3Y — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022

В течение 1,3 минуты Джонсон рассказывает британцам об угрозе полномасштабного нападения России на Украину и шагах правительства Британии по сдерживанию действий Кремля.

"Границам Украины угрожают около 125 000 российских военных, и существует вполне реальная перспектива скорого и внезапного нападения, вторжения на еще большую украинскую территорию, чем это произошло в 2014 году" , - подчеркнул политик.

Джонсон подчеркнул, что очень важно, чтобы Путин не совершил сейчас катастрофической ошибки.

"Конечно, мы работаем вместе с нашими друзьями и партнерами, чтобы обеспечить очень, очень мощный пакет экономических санкций, которые будут введены сразу, как только сапог первого российского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины" , - сказал глава правительства Британии.

Джонсон отметил, что Лондон продолжает надеяться на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском пограничье, выразив поддержку украинскому народу, независимости и территориальной целостности Украины.