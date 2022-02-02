"Привет, народ, я в Киеве": Джонсон записал ролик в Украине
Премьер Британии Борис Джонсон записал короткий ролик из Киева, где 1 февраля состоялась встреча главы британского правительства с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает УНИАН.
В течение 1,3 минуты Джонсон рассказывает британцам об угрозе полномасштабного нападения России на Украину и шагах правительства Британии по сдерживанию действий Кремля.
"Границам Украины угрожают около 125 000 российских военных, и существует вполне реальная перспектива скорого и внезапного нападения, вторжения на еще большую украинскую территорию, чем это произошло в 2014 году", - подчеркнул политик.
Джонсон подчеркнул, что очень важно, чтобы Путин не совершил сейчас катастрофической ошибки.
"Конечно, мы работаем вместе с нашими друзьями и партнерами, чтобы обеспечить очень, очень мощный пакет экономических санкций, которые будут введены сразу, как только сапог первого российского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины", - сказал глава правительства Британии.
Джонсон отметил, что Лондон продолжает надеяться на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском пограничье, выразив поддержку украинскому народу, независимости и территориальной целостности Украины.