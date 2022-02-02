НАБУ опубликовало оперативное видео по делу "слуги" Кузьминых

НАБУ опубликовало фрагменты оперативных материалов по делу нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. гривен неправомерной выгоды, сообщает Деловая столица.

"По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если она планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой контакт между нардепом и представителем компании состоялся. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования на средства бюджета" , — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница №2 им. В.П. Павлусенко", которое с помощью Кузьминых закупило медицинское оборудование на 40 млн грн. Нардеп сказал, что за это сотрудничество он хочет 30% сумм договоров, заключенных с больницей. После получения оплаты от больницы по одному из тендеров нардеп попросил передать ему 30% от суммы договора — 558 тыс. грн.

"Как установило следствие, нардеп планировал такую схему исчисления суммы неправомерной выгоды применять и в отношении других договоров в будущем, в частности, на поставки МРТ (30% от 37,499 млн грн – 11,25 млн. грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн — 398,33 тыс. грн), — подчеркнули в НАБУ.

НАБУ и САП заявили, что Кузьминых проигнорировал уже три повестки на допрос по делу о медицинских махинациях. Сам нардеп сообщил, что не скрывается.

2 февраля он попросил временно исключить его из фракции "Слуга народа" на время следствия.