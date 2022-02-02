Путин снова заговорил о "русском мире"

Глава Кремля Владимир Путин настаивает на необходимости укрепления "русского мира", сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил сегодня во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Путин уверяет, что "русский мир" – огромный и многоликий, включающий множество конфессий и национальностей".

"Не мы его создавали. Наша миссия состоит в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это" , — сказал Путин.

Напомним, в феврале 2021 года в Кремле назвали Украину якобы частью "русского мира". Российской власти не нравится отрицание этого со стороны Украины.