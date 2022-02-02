Киевляне начали массово покупать львовскую недвижимость

В январе нынешнего года киеявляне начали массово покупать недвижимость во Львове. В общем продажи недвижимости во Львове в прошедшем году увеличились на 15-20% по сравнению с годом ранее, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказала директор по развитию бизнеса девелоперской компании Avalon Анастасия Давыдова. По ее словам, в первую очередь, киевляне интересуются готовыми квартирами. Приобрести их они хотят, как под аренду, так и для собственного проживания.

Давыдова такую ситуацию объясняет тем, что в прошлом году был зафиксирован значительный поток платежеспособных туристов. Также это происходит на фоне напряженной обстановки в стране.

Кроме того, наблюдается и повышенный интерес к покупке квартир в новостройках Львова. Этим зачастую интересуются жители других городов-миллиоников. Также многие IT-специалисты из Беларуси рассматривают Львов в качестве города для покупки недвижимости.