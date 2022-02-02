Газопровод "Ямал-Европа" полностью остановлен

Поставки природного газа между Польшей и Германией по российскому газопроводу "Ямал-Европа" 2 февраля были полностью прекращены, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют данные немецкого сетевого оператора Gascade.

Россию обвинялив умышленной остановке поставок газа и содействии поднятию цен до рекордного уровня. В том числе для того, чтобы усилить давление на регулирующие органы Германии с целью скорейшей сертификации новой ветки "Северного потока-2", которая увеличит потоки российского газа в Европу. Россия отвергла эти претензии.

Газ по газопроводу Ямал, который обычно качается на запад в Германию, с 21 декабря работает в реверсивном режиме и идет на восток в Польшу.

Ожидалось, что поставки газа вернутся к своему обычному режиму экспорта на запад после того, как "Газпром" забронировал транзитные мощности.

Но, примерно после часа прокачки в западном направлении рано утром в среду, платформа Gascade показала, что трубопровод остановился в обоих направлениях.