Украина получит еще больше оружия от международных партнеров - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсирует, что Украина получит еще больше оружия от международных партнеров, сообщает УНИАН.

"Оружия будет еще больше. Там у нас есть очень положительная динамика. И это тоже большое различие между сейчас и 2014 годом. В прошлом году беспрецедентная помощь - 650 миллионов долларов Соединенные Штаты оказали военной поддержки Украине. Никогда до этого за один год на такую сумму, они нам не помогали. Другие страны принимают решение о предоставлении нам конкретного оборонительного оружия. Некоторые страны в процессе определения, что именно они могут предоставить. Поэтому я могу подтвердить, что оружия будет еще больше. Украина будет еще сильнее и соответственно желание у России нападать будет меньше" , - сказал Кулеба журналистам.

Ранее Кулеба выразил мнение, что тонны оружия, которые Украина получает от стран Запада, усиливают переговорную позицию в отношениях с Российской Федерацией, чтобы не допустить войны.