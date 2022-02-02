Ученые призывают мир отказаться от мяса

Треть углекислого газа, попадающего в атмосферу с момента зарождения животноводства - результат расчистки земель для выпаса скота и выращивания кормов, сообщает Корреспондент.

Ученые считают, что человечеству необходимо сократить употребление мяса, так как его производство может существенно замедлить глобальное потепление.

Отмечается, что в случае исключения из рациона продуктов животноводства, положительный результат мир увидит уже в течение следующих 20-50 лет. А именно этот срок является критическим для климата.

Отмечается, что на сегодняшний день на животноводство приходится около 16% ежегодных выбросов парниковых газов. Однако треть углекислого газа, попадающего в атмосферу с момента зарождения животноводства - результат расчистки земель для выпаса скота и выращивания кормов.

Кроме того, крупный рогатый скот оказывает 80% негативного эффекта на климат от всего животноводства.

Ученые выяснили, что 15-летний поэтапный отказ от мяса сможет устранить около трети выбросов метана в мире и две трети выбросов закиси азота.

Ранее в ООН заявили, что человечество для выживания должно изменить подходы к сельскому хозяйству и отказаться от мяса.