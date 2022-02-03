За год в Киеве украли около 700 авто: популярные марки

За прошлый год в Киеве полиция зарегистрировала угон 684 авто. Наиболее популярные среди воров марки – "Хюндай", КІА, "Хонда", "Мазда", сообщает Левый берег.

В Киеве за прошлый год украли 684 авто, владельцы которых обратилась с соответствующим заявлением в полицию. При этом 178 лицам сообщили о подозрении в совершении данного преступления. Об этом стало известно из ответа на запрос Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По информации правоохранителей, в 2020 году краж и подозреваемых было больше — 752 и 191 соответственно.

Кроме этого, полиция для избежания краж авто советует пользоваться защищенными парковочными площадками, которые оборудованы видеонаблюдением и физической охраной, а также пользоваться блокировкой рычага передач.

При этом сотрудники правоохранительных органов в частной беседе советуют делать полное каско, ведь "если у злоумышленников будет желание украсть машину соответствующей марки — они ее украдут".