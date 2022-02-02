Политолог рассказал о "дежурстве" мировых лидеров по Украине

Сейчас у ряда государств установлено "дежурство" по Украине, чтобы в Киеве постоянно находился кто-то из мировых лидеров или министров иностранных дел, сообщает УНИАН.

"Дежурство" расписано для того, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, рассказал политолог Олег Саакян в эфире телеканала "Дом".

По словам эксперта, пока в столице Украины находятся иностранные дипломаты, главы МИД разных европейских стран, "намного сложнее создать картинку, что это будто бы Киев обстрелял, что это Киев провоцировал и т. д.".

Эксперт добавил, что "это один из элементов сдерживания".

"Помним, как в свое время визит президентов в Тбилиси в самые жаркие дни российско-грузинской войны фактически спас Тбилиси от интервенции России в столицу, когда она остановилась прямо в пригороде Тбилиси. Так же примерно и сейчас…" , – полагает Саакян.

Напомним, 30 января Украину посетила министр национальной обороны Канады Анита Ананд, 1 февраля в Киев прилетел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а 3 числа в столицу Украины должен прибыть президент Турции Реджеп Эрдоган.