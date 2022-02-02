Главу партии "Голос" Киру Рудик вызывают на допрос в ГБР

Председателя партии "Голос" Киру Рудик вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. Народный депутат раскрыла причину вызова на допрос. Возможно, это произошло из-за вопросов к хозяйственной деятельности партии, сообщает УНИАН.

"Впервые в жизни я иду на допрос в ГБР как свидетель. Дело касается деятельности партии "Голос", которую открыли, как говорят сами следователи, по информации в соцсетях о том, что возможно есть вопрос к хозяйственной деятельности партии" , - сообщила Рудик.

Она сетует, что ГБР "активно взялось за оппозицию", и что бюро "работает исключительно против тех, кто критикует власть".