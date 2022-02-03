"Динамо" вырвало волевую победу на сборах в Турции

Киевское "Динамо" одержало феерическую победу над сербским клубом "Чукарички". После первых 45 минут чемпион Украины уступал со счетом 0:2, сообщает РБК-Украина.

Стартовые минуты были за киевлянами. Сперва Гармаш проверил бдительность кипера белградцев ударом после паса Тымчика. Дальше на выстрел из-за пределов штрафной решился Антюх – вратарь отбил мяч перед собой.

Однако, ныне третья команда сербской Суперлиги вскоре выровняла игру. А ближе к середине тайма устроила "динамовцам" настоящий холодный душ. На 16-й минуте Марко Раконьяц выиграл второй этаж у Сироты и головой направил мяч в дальний угол ворот Бойко.

Всего минуту спустя тот же Раконьяц запрессинговал Гармаша в центре поля, протащил мяч в штрафную и отбросил на партнера, а Стефан Чолович элегантно и результативно подсек сферу над вратарем "Динамо" – 0:2.

Такое развитие событий шокировало команду Луческу. До конца первой половины киевляне фактически так и не создали моментов. Зато "Чукарички" вполне могли забить и в третий раз.

Серия замен в перерыве изменила игру во втором тайме. "Динамо" начало нагнетать ситуацию у ворот соперника. Мог забивать Сидорчук, упустил свой момент Витиньо.

Наконец, на 70-й минуте отквитал один гол Николай Шапаренко. Хавбек не смог реализовать одиннадцатиметровый, но удачно сыграл на добивании. Тут же Виталий Буяльский сравнял счет – украинец роскошно положил с лета после паса Витиньо.

И именно бразильский легионер киевлян стал героем встречи. На 83-й минуте он убежал на свидание с голкипером после классной передачи Сидорчука из глубины и технично положил мяч под дальнюю стойку – 3:2.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Бойко – Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак – Шепелев, Бражко, Гармаш, Де Пена, Антюх – Кулач

2-й тайм: Бущан – Кендзера, Забарный, Боль, Караваев – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Витиньо, Цыганков – Ванат