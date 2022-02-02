Украина получит лекарство от Covid уже на этой неделе

Министерство здравоохранения ожидает поставку первых 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир» для лечения COVID-19 в субботу, 5 февраля, сообщает Укринформ.

Об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтарктован нами. Это противовирусный препарат прямого действия", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в регионы уже была доставлена ​​первая партия препарата Ремдесевир для лечения COVID-19.