Украина получит лекарство от Covid уже на этой неделе

Украина получит лекарство от Covid уже на этой неделе

Министерство здравоохранения ожидает поставку первых 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир» для лечения COVID-19 в субботу, 5 февраля, сообщает Укринформ.

Об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтарктован нами. Это противовирусный препарат прямого действия", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в регионы уже была доставлена ​​первая партия препарата Ремдесевир для лечения COVID-19.

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