НАТО рассматривает возможность усиление на юго-восточных рубежей Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Германию, Польшу и Румынию на фоне угрозы вторжения России в Украину. Он заявил, что Альянс рассматривает возможность отправить дополнительные войска на юго-восток фланга НАТО, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Столтенберг подчеркнул, что ввод войск США усилит сдерживание и оборону НАТО.

"Мы повысили готовность Сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность отправки дополнительных боевых единиц на юго-восток альянса. Наши поставки носят оборонительный характер и пропорциональны" , - заявил Столтенберг.

Он добавил, что Северная Америка и Европа объединяются в рамках НАТО и полны решимости сохранять силу общего сдерживания и обороны.