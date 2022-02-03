Уровень воды в мировом океане вырос из-за таяния ледников

Ученые утверждают, что этого количества воды вполне достаточно, чтобы затопить территорию США на полметра, сообщает Корреспондент.

Таяние ледникового щита Гренландии повысило уровень мирового океана на 1,2 сантиметра. Такой показательно достигнут за последние 20 лет.

Соответствующие изменения заметила спутниковая миссия GRACE.

Отмечается, что ледниковый щит потерял порядка 4 700 гигатонн льда с апреля 2002 года. При этом 1 гигатонна в эквивалентном соотношении составляет один миллиард тонн.

Как известно, ледниковый щит Гренландии занимает четыре пятых площади самого большого острова на Земле. Больше него только Антарктический.

Отмечается, что Гренландия больше всех пострадала от изменения климата, который спровоцировал катастрофическое повышение температуры в Арктике.

Напомним, ученые призывают мир отказаться от мяса. По их словам, это поможет замедлить глобальное потепление.