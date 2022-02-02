ОПЕК+ в марте увеличит добычу нефти

Министры стран-членов Организации экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в нее, согласовали увеличение добычи нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщает Деловая столица.

"Подтвердить план корректировки добычи и механизм ежемесячной корректировки добычи… и решение увеличить ежемесячную общую добычу на 0,4 млн баррелей в сутки в марте 2022 года в соответствии с прилагаемым графиком" , — сказано в заявлении пресс-службы Организации.

В январе цены на нефть подскочили до максимума с октября 2014 года.