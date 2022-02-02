Поклонскую сняли с должности посла и назначили в другое ведомство
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде, сообщает Украинская правда.
Одновременно с этим российский президент назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
Деятельность Россотрудничества направлена "
на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России".