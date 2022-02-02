Поклонскую сняли с должности посла и назначили в другое ведомство

Поклонскую сняли с должности посла и назначили в другое ведомство

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде, сообщает Украинская правда.

Одновременно с этим российский президент назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

Деятельность Россотрудничества направлена "на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России".

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