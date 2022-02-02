Кабмин утвердил национальный план вакцинации на 2022 год

Кабмин утвердил национальный план вакцинации на 2022 год

Кабмин утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 год. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет, сообщает Сегодня.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Как говорится в плане, стратегия вакцинации против COVID-19 в 2022 году будет состоять в:

  • ревакцинации тех, кто уже получил базовый курс прививки в прошлом году;
  • вакцинации тех, кто еще не сделал прививку;
  • охват прививками детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Согласно документу, до конца 2022 года обязанность областных и Киевской городской государственных администраций обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослых, включая 80% украинцев старше 60 лет. Особое внимание обращается на тех, кто находится в группе риска.

Кроме того, государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.

В Национальном плане появилась норма, предусматривающая создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.

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