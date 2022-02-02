Арахамию обвинили в сборе денег с бизнеса на "черную кассу" СН

Арахамию обвинили в сборе денег с бизнеса на "черную кассу" СН

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обвинил руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что Арахамия собирает с бизнесменов деньги на развитие партии в "черную кассу", сообщает Сегодня.

Такое заявление Москаль озвучил в эфире телеканала Украина 24.

Как отметил экс-глава ОГА, Национальное антикоррупционное бюро должно выяснить, "из каких средств каждый месяц и за что этим неучам (партии "Слуга народа". – Ред.﻿) дается от 20 до 50 тысяч, где это берется?"

Москаль утверждает, что "Арахамия, руководитель этой фракции, смотрит, где взять деньги на "черную кассу".

По его словам, идет активное наполнение "черной кассы" "слугами народа", а деньги идут на подкуп депутатов и политологов, "которые зе-пропаганду проводят в массы".

"Целая куча ботоферм. После моего выступления эти боты на меня будут кидаться, как бродячая собака. Они понимают, что в следующем году выборы. Народ их выбирать не хочет, нужны большие средства. Начали собирать деньги", – заявил Москаль.

Экс-глава ОГА заявил, что средства собирают с "Сильпо", "Новой почты" и других крупных компаний.

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