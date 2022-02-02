Арахамию обвинили в сборе денег с бизнеса на "черную кассу" СН

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обвинил руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что Арахамия собирает с бизнесменов деньги на развитие партии в "черную кассу", сообщает Сегодня.

Такое заявление Москаль озвучил в эфире телеканала Украина 24.

Как отметил экс-глава ОГА, Национальное антикоррупционное бюро должно выяснить, " из каких средств каждый месяц и за что этим неучам (партии "Слуга народа" . – Ред . ﻿ ) дается от 20 до 50 тысяч, где это берется? "

Москаль утверждает, что " Арахамия, руководитель этой фракции, смотрит, где взять деньги на "черную кассу" .

По его словам, идет активное наполнение "черной кассы" "слугами народа", а деньги идут на подкуп депутатов и политологов, "которые зе-пропаганду проводят в массы".

"Целая куча ботоферм. После моего выступления эти боты на меня будут кидаться, как бродячая собака. Они понимают, что в следующем году выборы. Народ их выбирать не хочет, нужны большие средства. Начали собирать деньги" , – заявил Москаль.

Экс-глава ОГА заявил, что средства собирают с "Сильпо", "Новой почты" и других крупных компаний.