Госдеп подтвердил подлинность документов в El Pais по ответу РФ

Госдепартамент официально подтвердил подлинность документов, опубликованных в газете El Pais, по ответу США и НАТО на требования России по так называемым "гарантиям безопасности". Ранее об этом заявили в Пентагоне, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Я не увидел в опубликованных документах оснований предполагать, что они неподлинные" , - сказал Прайс, отвечая на вопрос о подлинности опубликованных испанской газетой документах.

Напомним, 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала, по ее утверждению, ответ США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности".

В Пентагоне заявили о непричастности США к публикации ответа России на ее требования по "гарантиям безопасности".