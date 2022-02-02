Шольц анонсировал поездку в Москву на встречу с Путиным

Немецкий канцлер Олаф Шольц намерен посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Одной из центральных тем станет угроза вторжения России в Украину, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

"Ситуация очень серьезная. Нельзя упускать из виду тот факт, что к границе с Украиной переброшено большое количество солдат. Поэтому очень важно быть предельно ясным в том, что нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену" , - заявил Шольц.

По его словам, он в ближайшее время проведет переговоры с Путиным, но сначала будет визит в США.

"Дело в том, что здесь происходит согласованная политика и мы принимаем хорошо подготовленные решения" , - отметил канцлер и добавил, что "будет выступать в Москве по необходимым вопросам".

Отметим, до этого Шольц говорил, что переговоры с Россией должны послужить толчком для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключает встречу с Путиным из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, для этого он готов поехать в Россию.