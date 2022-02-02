Беларусь заблокировала поставки в Украину нефтепродуктов из Литвы

Беларусь приняла решение о запрете железнодорожного транзита по своей территории целой группы товаров, в том числе и нефтепродуктов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн т на сумму более $1 млрд ежегодно" ,- сказал он.

"Прямые убытки Клайпедского порта, Литовских железных дорог и иных участников литовской цепочки поставок будут еще долго подсчитывать, но уже сейчас ясно, что они исчисляются сотнями миллионов евро. Многомиллионные потери ожидаются по судебным искам, которые уже предъявлены Литве, и штрафным санкциям. Беларусь оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера" , — подчеркнул Глаз.

В МИД Беларуси высказали сожаление, что серьезные издержки понесет многотысячный коллектив Литовских железных дорог, представители бизнеса и простые литовцы.

Стоит отметить, что около 10% бензина и дизельного топлива на рынке Украины поставлено из Литвы.

Напомним, что компания "Литовские железные дороги" подписала договор с "Белоруськалием" весной 2018 года, он должен действовать до конца 2023 года. Согласно соглашению через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений.

12 января литовское правительство подтвердило этот вывод и постановило, что контракт должен быть расторгнут с 1 февраля. С этого дня должен быть остановлен и транзит белорусских удобрений через Литву.

28 января белорусская государственная компания "Белорусская", оказавшаяся под санкциями США, обжаловала решение правительства Литвы о расторжении ее долгосрочного контракта на транзит по Литовской железной дороге.