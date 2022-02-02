Байден объяснил решение о переброске дополнительных военных в Европу

Президент США Джо Байден объяснил решение о переброске дополнительных американских военных в Европу. По его словам, это полностью соответствует тому, что он ранее говорил российскому лидеру Владимиру Путину, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Байден сказал мне, что его решение о размещении войск полностью соответствует тому, что он говорил Путину с самого начала" , - написала корреспондента телеканала CNN Кейтлан Коллинз в Twitter.

Biden tells me his decision to deploy troops is “totally consistent” w/ what he’s told Putin since the beginning. “As long as he’s acting aggressively, we are going to make sure we reassure our NATO allies in Eastern Europe that we’re there and Article 5 is a sacred obligation.” — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 2, 2022

По ее словам, Байден предупреждал Путина, что если Россия продолжит действовать агрессивно, то США убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе.

"Мы там и статья 5 (договора НАТО о коллективной безопасности - ред.) является священным обязательством" , - добавил американский президент.

Накануне Джо Байден одобрил развертывание в Восточной Европе дополнительных войск США. В Белом доме заявили, что это решение не основано на новых разведанных, а принято после консультаций с союзниками.