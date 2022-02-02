SpaceX запустила ракету со спутником для разведки США

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 в рамках миссии NROL-87. Об этом говорится на сайте компании, сообщает Лента.Ру.

Запуск с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния состоялся в 21:28 по киевскому времени. Отмечается, что после отделения первая ступень ракеты в автоматическом режиме вернется на площадку, расположенную на космодроме.

Как пишут СМИ, спутник предназначен для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Подробности миссии не приводятся.