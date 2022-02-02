Президент телеканала CNN ушел в отставку из-за служебного романа

В среду, 2 февраля, президент телеканала CNN Джефф Цукер объявил, что покидает свой пост. В письме к коллегам он объяснил свой уход тем, что своевременно не поставил в известность начальство о своих отношениях с коллегой, которые происходили "по обоюдному согласию", сообщает NEWSru.

О романе Джеффа Цукера стало известно во время расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо.

55-летний Цукер возглавляет компанию с 2013 года. До этого он почти 25 лет проработал в телекомпании NBC, пройдя путь от рядового сотрудника до главы телеканала.