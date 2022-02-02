Нападение на дворец президента в Гвинее-Бисау: названо число погибших

В результате попытки государственного переворота в Гвинее-Бисау погибли люди. Как известно, 2 февраля президент страны Умару Сисоку Эмбало заявил о том, что его пытались убить, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По информации французских СМИ, сейчас в стране расследуют убийство 11 человек, которые были застрелены в момент нападения на президента.

Среди погибших числятся шесть солдат. Однако точно неизвестно, к какой из сторон относятся бойцы - то ли они нападали на президента, то ли защищали его.

Сам Эмбало не пострадал во время пятичасовой перестрелки. Он назвал нападение заговором с целью свержения правительства.

Нападение на правительственные здания произошло в тот момент, когда Эмбало и его премьер-министр присутствовали на заседании кабинета министров.