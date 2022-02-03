В США назвали возможную причину "гаванского синдрома"

Возможной причиной «гаванского синдрома» у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука. К такому выводу пришло разведывательное сообщество США, сообщает Лента.Ру.

Как говорится в материалах CNN, расследованием причин «аномальных инцидентов со здоровьем» занимается специально созданная комиссия. В экспертную группу вошли экспертная группа состоящая из ученых, медицинских и инженерных специалистов, имеющих доступ к секретной информации.

В разведсообществе подчеркнули, что в задачу комиссии входит лишь определение причины недуга американских дипломатов, а не установление виновных.

Ранее ЦРУ опубликовало промежуточный отчет по данному делу. Согласно материалам, эксперты сочли маловероятным проведение подобной глобальной кампании против официальных лиц США Россией или другими государствами.