Макрон допустил встречу с Путиным из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за ситуации вокруг Украины. Он также озвучил возможность поездки в Россию, сообщает Корреспондент.

Как передает France 24, Макрон заявил, что "в ближайшие часы" поговорит со своим американским коллегой Джо Байденом о ситуации у границ Украины. При этом он выразил готовность отправиться в Москву на встречу с Путиным.

"Я ничего не исключаю" , - сказал Макрон журналистам, имея в виду возможность поездки в Россию для поиска дипломатического решения кризиса.

Однако французский глава государства добавил, что его планы будут зависеть от прогресса, достигнутого в предстоящих телефонных переговорах с мировыми лидерами.