Пентагон озвучил причины переброски войск в Европу

Соединенные Штаты приняли решение о переброске американских войск в Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряженности со стороны России. Об этом заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби, сообщает Корреспондент.

"Очевидно, что российское руководство не продемонстрировало признаков деэскалации, что привело к озабоченностям среди наших союзников по НАТО, в частности, на восточном фланге" , - сказал он.

Кирби добавил, что американские союзники граничат с Россией, а к решению о переброске сил подтолкнули меры упреждения.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что решение о переброске войск в Восточную Европу соответствует тому, что он говорил президенту РФ Владимиру Путину "с самого начала".

"Байден сказал мне, что его решение перебросить войска "полностью соответствует" тому, что он говорил Владимиру Путину с самого начала" , - написала в своем Twitter журналистка CNN Кейтлен Коллинз.

Она привела слова американского лидера:

"Пока он действует агрессивно, мы будем поддерживать наших союзников по НАТО в Восточной Европе, показывать им, что мы с ними и что статья 5 (о совместной обороне) - это святое обязательство".