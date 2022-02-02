В Киеве активисты требовали санкций против канала "НАШ"

В Киеве активисты требовали применить санкции против телеканала "НАШ" и его собственника Евгения Мураева, сообщает Укринформ.

Под офисом телеканала на улице Жилянской собралось более полутора сотен человек. Они держали плакаты с надписями "НАШ - не наш", "Новая формула Украины = Мураев + тюрьма", "Оружие Кремля - в центре столицы". У входа в офис телеканала сожгли ведро с ватой, на котором была фотография Мураева.

Активисты требовали санкций против Мураева "как российского агента", закрытия телеканала "НАШ", а также принятие Верховной Радой закона о коллаборационизме и введения уголовной ответственности за отрицание факта российской агрессии.

В завершение акции ее участники зажгли файеры и разбрызгали красную краску на рекламный баннер канала. На месте работала Национальная полиция и полиция диалога, всего около 25 сотрудников.