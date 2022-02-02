Пожар в многоэтажке Кропивницкого: полиция начала расследование

В городе Кропивницкий произошел пожар во многоэтажке, в результате которого погиб один человек, еще двое детей пострадали. Правоохранители открыли уголовное производство, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы полиции Кировоградской области.й, в результате пожара погиб 37-летний мужчина. Еще двое детей 8 и 12 лет получили телесные повреждения, их госпитализировали.

В целях расследования обстоятельств инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

В пресс-службе сообщили, что на месте происшествия дежурят полицейские, чтобы поддерживать правопорядок и сохранить имущество граждан.