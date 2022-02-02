В Госдепе назвали условия эффективных переговоров с РФ

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать вопросы безопасности с Россией без предварительных условий, но в условиях базирования российских войск у украинских границ этот диалог не принесет желаемого эффекта, сообщает Зеркало недели.

"Мы можем разговаривать, предварительных условий для диалога нет, но это ни к чему не приведет, если дипломатия не будет вестись в более широком контексте деэскалации ситуации" , — заявил Прайс на брифинге в Госдепе.

Он также отметил, что Вашингтон в ближайшее время ожидает реакцию Москвы на свой ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

Прайс предположил, что после получения ответа от России могут состояться очередные дипломатические контакты сторон. При этом Прайс заверил, что США будут вести их в тесном контакте со своими союзниками.