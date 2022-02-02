Посол Мельник назвал политику Берлина "страусиной"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Германию остановить страусиную политику и обратился к бундес-канцлеру Олафу Шольцу с очередным призывом предоставить Украине оборонное оружие, сообщает Зеркало недели.
В преддверии визита канцлера Германии Олафа Шольца в Россию, о чем он сообщил в эфире телеканала ZDF, Андрей Мельник опубликовал следующий твит:
“Украина требует предоставления немецкого оборонительного оружия и разочарована “светофорной коалицией”. Эта страусиная политика в Германии должна прекратиться” , — написал Мельник в своем Twitter обращаясь к Шольцу, ссылаясь на свое интервью heutejournal на том же телеканале ZDF.