Посол Мельник назвал политику Берлина "страусиной"

Посол Мельник назвал политику Берлина "страусиной"
Фото: Посол Украины в Германии Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Германию остановить страусиную политику и обратился к бундес-канцлеру Олафу Шольцу с очередным призывом предоставить Украине оборонное оружие, сообщает Зеркало недели.

В преддверии визита канцлера Германии Олафа Шольца в Россию, о чем он сообщил  в эфире телеканала ZDF,  Андрей Мельник опубликовал следующий твит:

“Украина требует предоставления немецкого оборонительного оружия и разочарована “светофорной коалицией”. Эта страусиная политика в Германии должна прекратиться” , — написал Мельник в своем Twitter обращаясь к Шольцу, ссылаясь на свое интервью heutejournal на том же телеканале ZDF.  
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