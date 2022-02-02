Стала известна дата получения Javelin от Литвы

Украина ожидает поставки с Литвы противотанковых ракетных комплексов Javelin 12 февраля, после визита премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. Об этом сообщил, сообщает Зеркало недели.

"10-11 февраля в Украину приедет с официальным визитом премьер-министр Литвы. 12-13 февраля из Литвы в Украину начнут отправку "Джавелинов" , — написал депутат Верховной Рады от партии ЕС Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В январе страны Балтии получили все требовавшиеся разрешения от США для переброски в Украину высокотехнологического оружия. В частности сообщалось о том, что Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины.