Кулеба поблагодарил страны за поддержку громад, пострадавших от РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил США, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию за создание фонда для смягчения дестабилизирующего влияния России в южных и восточных регионах Украины, сообщает Укринформ.

"Благодарим Канаду, Швецию, Швейцарию, Великобританию и США за создание Партнерского фонда для устойчивой Украины, многолетней программы с участием нескольких доноров, возглавляемой Великобританией, на сумму до 35 миллионов фунтов стерлингов" , - написал Кулеба в Твиттере.

Глава МИД назвал создание фонда своевременной поддержкой устойчивости Украины и громад в южных и восточных регионах.

Речь идет о фонде "Партнерство за сильную Украину", который является совместной инициативой Кабмина и международных партнеров: Великобритании, Канады, Швеции, Швейцарии и США. На старте для первых проектов его бюджет составляет 35 млн фунтов стерлингов или $47 млн.

В этом году фонд "Партнерство за сильную Украину" профинансирует четыре проекта, среди которых - термомодернизация жилья в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.