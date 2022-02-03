Французские войска могут покинуть Мали

Франция рассматривает возможность вывода своих войск из Мали. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По его словам, в ближайшие дни состояться консультации с союзниками. После этого французское правительство примет решение о том, продолжать ли свое долгосрочное военное присутствие в Мали, пишут западные СМИ. Основное внимание в ходе дебатов было уделено тому, как будет продолжаться борьба с терроризмом в регионе Сахеля. Он не исключил вывода француских войск из Мали.

По его словам, условия для продолжения пребывания в Мали изменились.