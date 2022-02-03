Макрон и Байден обсудили обстановку у границ Украины

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Лента.Ру.

По информации пресс-службы Белого дома, лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины и продолжающееся наращивание войск России на границе с ней. Байден и Макрон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Помимо этого президенты США и Франции договорились продолжить тесную координацию по дипломатическому взаимодействию, а также в подготовке и введению «быстрых и серьезных экономических санкций» в отношении России в случае вторжения в Украину.

Отмечается, что команды двух стран будут поддерживать тесную связь, в том числе с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС.