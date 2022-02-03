США готовят Украине новый транш финпомощи
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена разрабатывает проект предоставления Украине нового пакета экономической помощи, сообщает Зеркало недели.
Об этом она рассказала во время брифинга в Белом доме. По словам Псаки, договоренность об экономической поддержке Украины была достигнута в ходе последнего телефонного разговора между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским:
“Мы действительно обсуждали с украинцами пакет экономической помощи. На данный момент переговоры касательно этого пакета проводят члены нашего правительства и они разрабатывают последовательность шагов касательно указанной финансовой поддержки”, — сказала Псаки.