Одесский суд отправил за решетку россиянина, зарезавшего двух человек

Суворовский районный суд Одессы приговорил к 10 годам заключения россиянина, зарезавшего двух человек. Мужчина совершил преступление на глазах у ребенка, возле садика, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. Фигурант – уроженец Узбекистана, гражданин Российской Федерации.

Установлено, что в 25 августа 2020 года он направлялся к своей сожительнице, которая работает в детском саду. Находясь во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Добровольского, он поссорился с двумя незнакомыми мужчинами. Во время ссоры он достал из своего рюкзака нож и убил обоих оппонентов, нанеся им по несколько ударов. Убийство было совершено напротив упомянутого детсада.

После содеянного фигурант покинул место происшествия, зашел в ближайший подъезд, переодевшись в вещи, что были в его рюкзаке, и выехал за город к лесополосе. Также он рассказал в суде, что на дереве возле места происшествия сидел подросток, который видел, что происходит.

Нож россиянин выбросил в мусорный бак, а на следующий день вернулся в Одессу к сожительнице, собрал свои вещи и поехал в Николаевскую область, где через четыре дня был задержан сотрудниками полиции.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.