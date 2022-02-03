России предрекли обвал фондового рынка, в случае нападения на Украину

Аналитики BCS Global Markets сделали прогноз, согласно которому, в случае перехода конфликта с Украиной в военную плоскость и последующими за ним санкциями от ЕС и США, российский фондовый рынок значительно потеряет в доходности, сообщает Зеркало недели.

Согласно материалам Forbes, индекс Мосбиржи, по прогнозам аналитиков, опустится ниже 3000 пунктов и шансы на его восстановление появятся не раньше 2023 года.

Кроме того, в случае вторжения России в Украину курс доллара в РФ повысится до 103 рублей, полагают аналитики BCS Global Markets. Курс евро же составит не менее 117 рублей. Эксперты связывают ожидаемое катастрофическое падение рубля с санкциями Запада, которые будут введены против России, в случае начала войны с Украиной.