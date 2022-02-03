Пентагон прокомментировал "слитый" ответ по гарантиям безопасности

Пресссекретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что ранее опубликованный в СМИ текст, действительно является письменным ответом США России на ее предложения по "гарантиям безопасности", сообщает Корреспондент.

Об этом Кирби сказал на брифинге в среду, 2 февраля. Он подчеркнул, что эта утечка подтвердила отсутствие различий между публичными заявлениями США и их позицией на закрытых переговорах.

"Предложения США оказались у европейских СМИ. Мы не обнародовали этот документ. Но теперь, когда его увидел весь мир, можно понять, что мы правы, когда говорим: нет различий между нашими публичными заявлениями и нашей позицией на закрытых переговорах" , - отметил Кирби.

Он также сказал, что не намерен публично останавливаться на предложениях США по переговорам.